MLB》巴耶茲猛打又開轟 單場3打點擊退釀酒人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國聯中區前段班正面對決，釀酒人作客小熊3連戰，小熊明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）今繳出5支3成績單，包括一發2分砲，貢獻3分打點並跑回2分，加上先發投手昆塔納（Jose Quintana）6局失2分的優質先發表現，終場小熊以6：2擊敗釀酒人，持續在國聯中區排名第2，輸球的釀酒人則排名第3。

巴耶茲今敲3安，包括一發兩分砲，貢獻3分打點。（今日美國）

小熊於首局就靠著開路先鋒海沃德（Jason Heyward）打出的陽春砲先馳得點。3局下半巴耶茲掃出左外野方向的兩分砲，以及投手昆塔納擊出帶有1分打點的安打，單局共攻下3分，小熊第5、6局分別再各得1分，全場攻下6分。

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小熊除了巴耶茲表現優異外，「老大」布萊恩（Kris Bryant）單場也貢獻2安並跑回1得分，新同學卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）則是5打數1安打外加1得分。

新交易來的外野手卡斯泰拉諾斯今有1支安打貢獻。（歐新社）

釀酒人靠著布朗（Ryan Braun）在2局的陽春砲首開紀錄，中間一路掛蛋直至7局上半才靠著皮納（Manny Pina）的滾地球出局打回全隊第2分。釀酒人今天打線中布朗和摩斯塔卡司（Mike Moustakas）表現較佳，布朗4打數2安打，外帶1分打點和跑回2分，摩斯塔卡司則是4打數敲2支安打。

布朗今天4支2外加1打點2得分。（歐新社）

小熊先發投手昆塔納主投6局被敲7安失2分，另送出5次三振拿下本季第9勝。釀酒人先發投手戴維斯（Zach Davies）投4局被敲7安包括兩發全壘打，共失4分苦吞本季第5敗。

小熊目前戰績58勝51敗，勝率5成32暫居國聯中區第2，落後龍頭紅雀僅半場差，國聯外卡排名則在第一。酒人戰績57勝54敗，勝率5成14排在分區第3，國聯外卡排行4，落後小熊、國民和費城人。

昆塔納主投6局失2分，另還敲出1支帶有打點的安打。（法新社）

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