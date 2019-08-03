MLB》正式加盟太空人 葛蘭基：可能是生涯待過最強隊

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）今天正式加盟太空人，他表示太空人可能是他生涯待過最強的球隊，希望今年能拚來生涯第一枚冠軍戒指。

「很高興能夠來到休士頓，他們是一支很棒的球隊，可能是我待過最棒的球隊。」葛蘭基在記者會上說道，「我也待過一些好球隊，但這可能是我待過擁有最多天賦的一隊，這一切得來不易。」

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太空人是葛蘭基生涯第6隊，美國時間下週二迎接加盟初先發，將於主場對洛磯主投，「任何時候到了新球隊，特別是像太空人這樣的球隊，能學的事情有很多，我想看他們比賽，會比看一般的球隊要來得有趣。」

葛蘭基正式加盟太空人。（美聯社）

太空人為了換來葛蘭基，送出4名潛力新秀，其中3人是自家農場排名前5的大物，葛蘭基將與韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）共組豪華輪值，有網友以三重奏（trio）、王牌（ace）和太空人隊（astros）發想，為擁有3張王牌的太空人隊取了新綽號「ACE-trios」。

太空人在731大限前換來的，尚有來自藍鳥的桑契斯（Aaron Sanchez）和畢亞基尼（Joe Biagini），以及開心回鍋的捕手馬度納多（Martin Maldonado）。

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