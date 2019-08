MLB》正式加盟太空人 葛蘭基：可能是生涯待過最強隊

〔體育中心/綜合報導〕塞揚強投葛蘭基(Zack Greinke)今天正式加盟太空人,他表示太空人可能是他生涯待過最強的球隊,希望今年能拚來生涯第一枚冠軍戒指。

「很高興能夠來到休士頓,他們是一支很棒的球隊,可能是我待過最棒的球隊。」葛蘭基在記者會上說道,「我也待過一些好球隊,但這可能是我待過擁有最多天賦的一隊,這一切得來不易。」

太空人是葛蘭基生涯第6隊,美國時間下週二迎接加盟初先發,將於主場對洛磯主投,「任何時候到了新球隊,特別是像太空人這樣的球隊,能學的事情有很多,我想看他們比賽,會比看一般的球隊要來得有趣。」

葛蘭基正式加盟太空人。(美聯社)

太空人為了換來葛蘭基,送出4名潛力新秀,其中3人是自家農場排名前5的大物,葛蘭基將與韋蘭德(Justin Verlander)和柯爾(Gerrit Cole)共組豪華輪值,有網友以三重奏(trio)、王牌(ace)和太空人隊(astros)發想,為擁有3張王牌的太空人隊取了新綽號「ACE-trios」。

太空人在731大限前換來的,尚有來自藍鳥的桑契斯(Aaron Sanchez)和畢亞基尼(Joe Biagini),以及開心回鍋的捕手馬度納多(Martin Maldonado)。

