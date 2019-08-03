足球》批評太腐敗！ 南美足協禁賽梅西3個月

阿根廷球星因批評南美足協，而遭到禁賽3個月的懲處。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星梅西上個月於美洲盃結束後的爆氣言論，批評南美足協過於腐敗，並暗諷冠軍早已內定是地主巴西等言論，雖然事後梅西本人也表達過歉意，但此舉還是讓南美足協決定禁賽這位效力巴塞隆納的前鋒達3個月的時間，外加5萬美金的裁罰。

在上個月美洲盃4強阿根廷對決巴西、以及季軍戰對上智利的賽後，梅西對南美足協做出大肆批評，認為4強對上巴西那場比賽裁判的判決相當不公平，非常偏袒地主，還直說冠軍戰的判決將不利於祕魯。

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至於在季軍戰對上智利那場比賽，梅西認為裁判對於他和智利隊長梅戴爾（Gary Medel）的衝突判決也是相當糟糕，覺得應該看VAR再決定是否要給予紅牌。這場賽後梅西也拒絕出席頒獎典禮，表示不想參與這腐敗、不值得尊敬的盃賽。

即便事後在梅西爆氣言論後，本人有對外表達歉意，但南美足協依舊給予3個月的禁賽懲處和5萬美元的罰金，並給予阿根廷足協7天的時間內可進行上訴。這意味著梅西將錯過與智利、墨西哥和德國的友誼賽，直到11月3日才會正式解禁。此外梅西因美洲盃季軍戰所吞下的紅牌，已確定缺席世界盃南美區資格賽的首戰。

梅西在季軍戰吞下紅牌，世界盃南美區資格賽將缺席首戰。（資料照，法新社）

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