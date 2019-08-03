泰國賽》止步次輪已是中國男單最佳 林丹拚奧運有機會

中國羽球名將林丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將林丹日前在超級500系列泰國公開賽次輪，苦戰三局，最後卻爆冷不敵印尼小將遭淘汰，不過他已經是中國在泰國賽中唯一挺進次輪的男單選手，也讓他在爭取2020年奧運參賽資格中暫時取得領先。

林丹首輪碰上泰國選手蘇龐余，不過這位地主好手只打到第二局就因身體不適退賽，讓林丹挺進次輪，但前天（1日）交手印尼小將Shesar Hiren Rhustavito，林丹先輕鬆以21：12搶下第一局；次局末段卻遭對手一波帶走，讓印尼小將扳平戰局；關鍵絕勝局，林丹體力明顯下滑，最後就以10：21不敵對手，提前淘汰。

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在泰國公開賽前，世羽聯（BWF）的奧運積分排行榜上，林丹以16200分排名第16，原就領先同胞諶龍680分，加上諶龍泰國賽首輪就不敵我國好手王子維，慘遭一輪遊，僅能拿下2200分，殺進次輪的林丹則能獲得3600分，下週就能甩開諶龍，擴大積分榜上的領先優勢。

中國一哥石宇奇在超級1000系列印尼羽球公開賽傷到左腳踝，接連缺席日本、泰國公開賽，昨更傳出可能連8月中舉辦的世錦賽都趕不上。而外界普遍看好明年奧運羽球男單中國就是林丹與諶龍、石宇奇「老中青三搶二」，如果林丹在世錦賽能有好表現，定能讓自己在與兩位年輕隊友競爭奧運資格上更有利。

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