晴時多雲

MLB》托瑞斯滿貫砲撕破紅襪 洋基世仇大戰成功開胡（影音）

2019/08/03 10:57

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰紅襪，展開世仇大戰四連戰，先發投手派克斯頓（James Paxton）雖然開局就遇亂流，不過洋基在1局下靠著托瑞斯Gleyber Torres的成功逆轉比數，隨後一路領先至比賽結束，終場就以4：2擊退世仇，取得系列賽首勝。

托瑞斯今在1局下擊出滿貫砲、幫助球隊取得最後的勝利。（法新社）

派克斯頓本季在第一局的防禦率高達11.37，被打11支全壘打為全聯盟最多。今天老毛病再犯，1局上2出局後先保送了柏格茲Xander Bogaerts、隨後一顆卡特球被馬丁尼茲J.D. Martinez逮中、擊出左外野方向先馳得點的兩分砲。

不過派克斯頓很快就得到隊友火力奧援，1局下紅襪投手羅德里奎茲Eduardo Rodriguez一開始就被拉梅修DJ LeMahieu敲安、接著出現控球問題，連續保送了賈吉Aaron Judge英卡納西恩Edwin Encarnacion形成滿壘，一出局後，托瑞斯相中第一顆來球，一棒轟到左外野看台，洋基也要回領先。

派克斯頓克服第一局的亂流成功拿下勝投。（美聯社）

此後兩邊的先發投手也各自穩定下來、沒有再失分，9局上洋基派出查普曼Aroldis Chapman上場，他成功製造三上三下銜命完成任務，拿下個人本季第28個救援點。

派克斯頓投了6局、僅被敲3安、共送出6次三振，製造出本季最多的20次揮棒落空，順利奪下本季第6勝。紅襪先發羅德里奎茲則主投6局、失4分、苦吞本季第5敗。

馬丁尼茲在1局上開轟。（法新社）

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