MLB》太空人6員炸裂平紀錄 菊池雄星挨轟全大聯盟最多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天對水手火力全開，先發9人有6人開轟，追平隊史記錄，主場10：2收下本季對戰第10勝，水手先發菊池雄星挨4轟吞敗，本季累積挨28轟並列大聯盟最多。

菊池雄星在2局下遇襲，太空人大物艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）率先上場打擊，敲出中外野427英呎陽春砲，馬里斯尼克（Jake Marisnick）追加兩分砲，太空人取得3：0領先。

請繼續往下閱讀...

4局下換開心回鍋的馬度納多（Martin Maldonado）炸裂，艾圖維（Jose Altuve）補上兩分砲，菊池雄星單場挨4發全壘打，為本季個人最慘，旅美首季已被敲28轟， 與太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）並列大聯盟最多。

菊池此役只投4局，用了77球就被換下場，丟6分皆為責失，同為菜鳥的右投麥可連（Reggie McClain）接手續挨2轟，太空人先發9人有6人炸裂，追平隊史記錄，邁利（Wade Miley）先發6局雖投出本季新高5保送，但僅失2分獲本季第10勝，菊池雄星吞第8敗，防禦率升到5.49。

太空人6人開轟，追平隊史記錄。（美聯社）

菊池雄星近12場先發苦吞1勝7敗，期間防禦率高達7.65。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法