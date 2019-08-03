足球》巴薩前鋒確定離隊 4000萬歐加盟俄超強權

巴薩的前鋒馬爾康決定轉隊至澤尼特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕巴薩上個賽季前才買進的邊鋒馬爾康（Malcom Filipe），經過一季在西甲豪門的洗禮後決定離開巴薩，將加盟俄超聯賽的強權聖彼得堡澤尼特（FC Zenit Saint Petersburg），轉隊費約4000萬歐元外加500萬的浮動價格，並簽下一份為期5年的合約。

澤尼特球團的官方推特宣佈簽進這位22歲來自巴西的前鋒前，巴薩在官方推特上的訊息表示，馬爾康因要處理未來去路的關係，故會缺席在巴薩的季前訓練，這暗示著馬爾康看來是走定了。

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馬爾康上賽季在巴薩上場機會不多，長時間處在板凳上，整個賽季替巴薩出賽25場僅6場先發並攻進4球，他雖然帶球突破能力極佳，但依舊不受主帥巴爾韋德（Ernesto Valverde）的青睞，僅能在較不重要的賽事，或是於比賽後段替補上陣。

巴薩於2018夏天以4200萬歐元的價格將馬爾康從法甲波爾多購入，原本馬爾康接近加盟義甲勁旅羅馬，但最後一刻改變心意決定選擇來到巴薩。巴薩今年夏天已花費2.41億歐元買進前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann）、中場德榮（Frenkie de Jong）和門將奈托（Norberto Murara Neto），因此需要出售陣中球員來達到財政平衡。

巴薩主教練巴爾韋德。（資料照，歐新社）

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