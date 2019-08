NBA》甜瓜根本被「謀殺」 前綠衫軍中鋒怒轟火箭總管

35歲的「甜瓜」安東尼前日上節目透露與火箭分道揚鑣的內幕。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕35歲的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)去年加入火箭組三巨頭,無奈最後只打了10場便遭棄用,日前受訪時坦誠被火箭裁掉其實讓他很受傷,而前綠衫軍中鋒柏金斯(Kendrick Perkins)馬上發文挺甜瓜,更怒轟火箭總經理根本「謀殺」了安東尼的職業生涯。

10屆明星「甜瓜」安東尼,前日在接受《ESPN》記者史密斯(Stephen A. Smith)專訪時,首度揭露他有火箭分道揚鑣的細節,爆料當時火箭總管莫瑞(Daryl Morey)直接冷血的告訴他,球隊已經不再需要他,讓甜瓜相當受傷。

請繼續往下閱讀...

安東尼從去年11月與火箭分道揚鑣後,便失業至今。(資料照,美聯社)

而甜瓜受訪影片上傳後,前綠衫軍中鋒、退休後轉任球評的柏金斯,先在自己的社群媒體上轉發了節目片段,並下寫下:「我希望聯盟裡的年輕球員都能好好看看這個!#保持清醒#不要相信任何人」。

隨後柏金斯再接再厲砲轟火箭總管莫瑞,認為他根本「謀殺」了甜瓜的職業生涯。

「聽完Melo(甜瓜)的專訪後,一切都解釋的通了,球季開始只打了10場比賽,總經理就冷血地告訴他,球隊不再需要他效力了。更誇張的是,他們裁了甜瓜居然不是為了想簽誰來補強,」柏金斯憤怒地寫道,「總經理竟能毀掉一位球員的職業生涯。」

Listening to Melo this morning now everything is making sense to me! Ten games into the season the GM told him they didn’t need his services any more and he needed to figure it out and nobody signs after getting waived! 1 GM can kill a players career! #staywoke