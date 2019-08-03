晴時多雲

NBA》甜瓜根本被「謀殺」 前綠衫軍中鋒怒轟火箭總管

2019/08/03 10:52

35歲的「甜瓜」安東尼前日上節目透露與火箭分道揚鑣的內幕。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）去年加入火箭組三巨頭，無奈最後只打了10場便遭棄用，日前受訪時坦誠被火箭裁掉其實讓他很受傷，而前綠衫軍中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）馬上發文挺甜瓜，更怒轟火箭總經理根本「謀殺」了安東尼的職業生涯。

10屆明星「甜瓜」安東尼，前日在接受《ESPN》記者史密斯（Stephen A. Smith）專訪時，首度揭露他有火箭分道揚鑣的細節，爆料當時火箭總管莫瑞（Daryl Morey）直接冷血的告訴他，球隊已經不再需要他，讓甜瓜相當受傷。

安東尼從去年11月與火箭分道揚鑣後，便失業至今。（資料照，美聯社）

而甜瓜受訪影片上傳後，前綠衫軍中鋒、退休後轉任球評的柏金斯，先在自己的社群媒體上轉發了節目片段，並下寫下：「我希望聯盟裡的年輕球員都能好好看看這個！#保持清醒#不要相信任何人」。

隨後柏金斯再接再厲砲轟火箭總管莫瑞，認為他根本「謀殺」了甜瓜的職業生涯。

「聽完Melo（甜瓜）的專訪後，一切都解釋的通了，球季開始只打了10場比賽，總經理就冷血地告訴他，球隊不再需要他效力了。更誇張的是，他們裁了甜瓜居然不是為了想簽誰來補強，」柏金斯憤怒地寫道，「總經理竟能毀掉一位球員的職業生涯。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.