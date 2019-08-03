MLB》沃托開轟全場3打點 紅人扳倒國東龍頭勇士（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅人明星一壘手沃托（Joey Votto）今面對勇士整場3支2，包括1發兩分砲，共打進3分打點並跑回2分，再加上先發投手伍德（Alex Wood）投6.2局失2分的優質先發表現，紅人終場以5：2擊敗勇士，在系列賽扳回一城。

沃托本場擊出1發兩分砲，共打進3分打點。（美聯社）

首局打第2棒的一壘手沃托，在一壘有人的情況下掃出右外野方向的兩分紅不讓，幫助紅人先馳得點。隨後在第3和第4局紅人分別得了1和2分，包括4局上半沃托的高飛犧牲打，一度將比分拉開至5分領先。

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隨後5局下半及6局下勇士靠著超級新人萊利（Austin Riley）和阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）各一發陽春砲追回2分，只可惜勇士打線還不夠給力，最終勇士以2：5敗下陣來。紅人收下近7場比賽的第5勝，勇士則是中斷3連勝。

阿庫尼亞今天也有全壘打演出。（今日美國）

伍德主投6.2局被敲4安失2分，兩個失分都是因全壘打打而丟的，另送出5次三振拿下本季首勝，此外後援1局0失分，另還飆2K的伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）收下本季第21次救援成功。勇士先發投手高斯曼（Kevin Gausman）主投4.2局被敲8安失5分，苦吞本季第7敗。紅人目前戰績51勝57敗位居國聯區第4，勇士則是65勝46敗穩居國聯東區龍頭寶座。

伍德投6.2局失2分拿下本季首勝。（今日美國）

另外比賽進行到6局下半的時候，紅人中外野手西索（Nick Senzel）一次精彩飛撲接殺，沒收阿爾比斯（Ozzie Albies）一支極有可能形成安打的小飛球。

（影片來源：大聯盟官網）

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