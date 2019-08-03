MLB》新邪惡帝國？美媒點名太空人將取代洋基成聯盟新反派

太空人被媒體點名將成為聯盟新反派。（圖片取自大聯盟Cut4官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基的「邪惡帝國」封號起初來自於喜歡花大錢簽下頂級自由球員，後來也逐漸演變為這支常勝軍的代名詞，不過近年在太空人崛起後，就有不少人認為這支新興強權將取代洋基成為聯盟的新反派。

大聯盟《Cut4》官網記者藍德斯（Chris Landers）日前點名太空人有機會成為聯盟新的反派角色代名詞，他在文章裡表示，洋基新生代成員如賈吉Aaron Judge與葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）性格都太過溫順，已經沒有昔日洋基那種讓人恨之如骨的特質，「Didi」甚至還熱衷於畫畫、在受傷期間開始學彈鋼琴，藍德斯指出，不是說這樣子不好，「但這真的是我們想要的嗎？」

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相較之下，太空人的新生代球員性格就鮮明許多，第一位當然是放話要成為「棒球界詹姆斯」的三壘手柏格曼（Alex Bregman），他去年美聯冠軍賽期間在社群媒體放上紅襪投手艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）被3連轟的影片，後來被認為是刻意挑釁對手、引發軒然大波，今年開季後更直接公開放話：「今年最想贏紅襪」，繼續讓話題延燒。

除此之外，太空人外野手馬里斯尼克（NJake Marisnick）先前與天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）發生衝撞事件時，紅雀捕手莫里納（Yadier Molina）也在自己的社群軟體上呼籲大聯盟應該採取行動懲處，有部分太空人成員如韋蘭德（Justin Verlander）、游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）等，就在留言底下與紅雀當家捕手筆戰了起來。

而今年太空人也在春訓期間就喊出新口號：「拿回榮耀（Take It Back）」，現在則以71勝40敗穩居美西龍頭，連續三年闖進季後賽只是時間早晚的問題，在最近又將性格也是相當鮮明的塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）交易過來後，在季後賽的征途上，這支「新邪惡帝國」又會掀起什麼樣的波瀾，將持續引發關注。

葛蘭基今正式加盟太空人。（美聯社）

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