MLB》道奇頭號大物初先發技驚四座 獲全場起立致敬（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇頭號投手大物梅伊（Dustin May），今天迎接大聯盟生涯初先發，對教士主投5.2局責失3分承擔敗投，但退場時獲主場球迷起立致敬，賽後受訪時直呼今天是生命中最美好的一天。

梅伊在道奇農場投手排名第一，大聯盟百大新秀排名第35，因為史崔普林（Ross Stripling）進入傷兵名單，被球團升上大聯盟，生涯初登板在主場對教士，首局製造雙殺無失分，2局上因隊友守備失誤，被教士取得1：0領先。

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貝林傑（Cody Bellinger）隨後在4局下開轟，不僅達陣生涯百轟、並列大聯盟全壘打王，也幫助道奇以2：1超前。連3局無失分的梅伊，在6局上1出局連挨3安被追平，2出局後再被教士菜鳥奈勒（Josh Naylor）掃出直擊牆上的深遠二壘安打，教士4：2超前，也讓梅伊的大聯盟生涯初登板劃下句點。

道奇頭號投手大物梅伊，今天初登大聯盟。（法新社）

梅伊先發5.2局退場，獲道奇球迷起立鼓掌。（法新社）

梅伊大聯盟初先發熱投近百球，生涯首戰過頭關。（美聯社）

用了97球退場的梅伊，雖然搞丟球隊領先，初試啼聲表現不俗，仍獲道奇主場球迷起立鼓掌，下週三將繼續代班史崔普林，對紅雀先發。此役梅伊主投5.2局掉4分，其中3分責失，送出3K沒有保送，大聯盟生涯初登板承擔敗投，自認有一些球投高、犯錯被對手逮到。

梅伊賽後直呼，這是他人生中最棒的一天，知道身後有隊友挺他的感覺很棒，讓他覺得能把自己的工作做好，盼望下回登板能表現更好、贏下比賽，對於自己在全場起立致敬聲中退場，感到相當興奮，「那真的真的是酷斃了，是夢想成真、有點不真實，我超興奮的，那是一種無法形容的感覺，超嗨的。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後則說，第6局時梅伊的投球數已經到了，但他覺得梅伊很有機會投完，所以才讓他試試看。同為菜鳥的捕手史密斯（Will Smith）坦言，梅伊今天的確有些球投高，被對手掌握到，史密斯今天曾上演雙膝跪地雷射肩直傳二壘，將離壘過遠的跑者牽制出局，化解得點圈有人危機。

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