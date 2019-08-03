日職》大王「5番」最大競爭者！火腿昨遭完封全隊僅他敲安

火腿內野手渡邊諒近期表現出色，日媒讚他扛起「5番」重責。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿昨在主場札幌巨蛋迎戰軟銀，不過卻慘遭王牌投手千賀滉大135球完投完封，全隊僅出現過2支安打，這2安還都是由第5棒的內野手渡邊諒敲出，這位24歲的內野手近期手感火燙，日媒《Full-Count》今特別撰文點名渡邊諒，大讚他在王柏融受傷後，適時扛起先發「5番」的重責大任。

今年24歲的渡邊諒，主要擔任二壘手，過去打序多被排在第6棒，在王柏融接球受傷下二軍後，火腿教練團決定將他棒次往前挪。而昨他在主場對決軟銀王牌千賀滉大，首打席雖然敲出三壘方向滾地球出局，不過5局下第二打席馬上就突破重圍，從千賀手中敲出火腿全隊第1支安打。



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7局下第三次上來打擊敲滾地球出局，不過9局下兩出局時，他卻仍能頂住壓力再敲出中外野安打，讓僅以2分領先的軟銀嚇得冷汗直冒，不過接下來上場代打的田中賢介卻沒能建功，僅敲出滾地球出局，最後火腿以0：2慘遭軟銀完封。

此役火腿慘遭壓制，渡邊諒一人包辦全隊安打，他本季出賽88場比賽已寫下6年職業生涯新高，《Full-Count》今特別撰文，點名渡邊近期表現大躍進，打擊率從4月的.236到7月的.286，維持穩定成長，8月2場比賽8打數就敲出4支安打，大讚這位24歲的好手在外野手王柏融受傷後，扛起先發「5番」的重責大任也日漸成熟。

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

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