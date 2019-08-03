足球》史上最貴後衛即將誕生！ 曼聯豪砸8000萬英鎊挖角馬怪爾

效力萊斯特城的馬怪爾，即將以後衛史上最高價加盟曼聯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力萊斯特城的英格蘭中後衛馬怪爾（Harry Maguire）今夏成了曼聯的重點收購目標，在經過一整個休賽季的商討後兩隊終於達成協議，只差一些細節尚須完結即可簽約，轉隊費預計達8000萬英鎊，將超越利物浦中後衛范戴克（Virgil van Dijk）7400萬英鎊的紀錄。

2017年才從侯城（Hull City）以1700萬英鎊加入萊斯特城的馬怪爾表現越來越好，還入選英格蘭2018世界盃的陣容並站穩先發位置，在世界盃場上表現非常好，不只防守端和高空球解圍都有上乘的表現，進攻端更有頭槌破門的演出。

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曼聯近幾季以來後防線的狀況一直都是球隊的漏洞，因此今夏欲補進這位頂尖的中後衛來重整後防那殘破不堪的防守，更希望在新賽季能夠在英超和歐霸盃有好成績並重返再下一個賽季的歐冠賽場。

此外，曼聯目前陣中有兩大將想要離隊的意志已決，一是法國全能中場博格巴（Paul Pogba）以及比利時的「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku），博格巴目前最可能選擇加入皇馬，而盧卡庫可能的下家為義甲的祖文特斯或是國際米蘭。

法國中場博格巴已表明離隊意願。（資料照，法新社）

比利時前鋒盧卡庫極有可能今夏會轉隊離開曼聯。（資料照，法新社）

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