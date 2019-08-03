MLB》費城人投手守左外野 大秀雷射肩助殺、五星級撲接（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天與白襪鏖戰15局吞敗，卻也造就右投維拉斯奎茲（Vince Velasquez）難得紀錄，此役他並未登板投球，以全職投手身分上場守左外野，接連演出雷射肩助殺和五星級美技守備，超狂表現連對手都心服口服。

兩隊今天正規9局以3：3平手，進入延長賽，打到13局仍僵持不下，費城人先發艾夫林（Zach Eflin）也上場後援2局，13局下上場打擊，觸擊推進隊友失敗，靠野手選擇上壘，白襪接著保送讓艾夫林上二壘，費城人總教練啟用投手維拉斯奎茲上場代跑，艾夫林退場休息。

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14局上維拉斯奎茲續留守左外野，原左外野手昆恩（Roman Quinn）則登板擔任投手，白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）靠保送上壘，趁隊友擊出左外野落地安打，從一壘直闖本壘，守左外野的維拉斯奎茲飆出94.7英哩助殺，成為繼道奇Bobby Castillo後，首位傳出外野助殺的全職投手。

15局上維拉斯奎茲續當左外野手，再度飆出95英哩回傳球，可惜沒能再度完成助殺，被白襪以些微差距跑回致勝分，但維拉斯奎茲隨後演出超美技接殺，結束白襪該局進攻，大聯盟Statcast系統計算，維拉斯奎茲只有15％的機率能完成這記接殺，給予最高5星級守備評價，是費城人本季首次5星級美技。

費城人投手維拉斯奎茲，代守左外野演出助殺和飛撲美技。（法新社）

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