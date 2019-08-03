亞洲盃射箭》蘇思蘋驚奇逆轉南韓好手 晉級女子反曲弓金牌戰

台灣及南韓選手全部都注視著蘇思蘋、張珉喜的4強戰役。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年亞洲盃射箭賽今日在台北田徑場展開淘汰賽，當所有賽事告一段落，台灣、南韓多名選手的目光都注視我國新生代女射手蘇思蘋、南韓女將張珉喜的4強戰役，蘇思蘋成功翻轉1：5落後劣勢，靠著生涯首次2度加射驚險勝出，勇闖6日的女子反曲弓金牌戰。

蘇思蘋在前2局表現荒腔走板，甚至在首局雖先射出2支10分箭，但第3箭竟只有5分，使對手張珉喜能連取2局，取得4：0領先；蘇思蘋在第3局與對手戰成25：25，成功把戰局延長，第4局以28：27再下一局，接著關鍵第5局以29分高水準演出，勝過過南韓女將27分，把戰局逼入延長加射。

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蘇思蘋在落後時，不斷告訴自己「思蘋、思蘋，我可以的！」，用無比信心將戰局延長。她在首次加射與對手皆射出10分箭，再來第2次加射當張珉喜先射出8分後，她頂住壓力以9分氣走對手。

有趣的是，男子、女子反曲弓4強戰同時開射，直到最後就剩蘇思蘋與張珉喜持續激戰，因此台灣、南韓所有教練、選手都在舞台上看2人比拚，蘇思蘋笑說：「想不到最後成為大家注目的焦點，也讓我變得很亢奮，因為有大家幫我加油。」

去年奪個人賽銅牌的蘇思蘋，6日在金牌戰對上另一南韓女將車松熹，她説：「只差一場，希望我這次能把金牌留在台灣！」

蘇思蘋（左）成功翻轉1：5落後劣勢，靠著生涯首次2度加射驚險勝出，勇闖女子反曲弓金牌戰。（記者林岳甫攝）

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