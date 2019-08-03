MLB》尷尬！ 響尾蛇全場僅先發投手敲安（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民今面對響尾蛇，先發、中繼、後援都表現完美，完全壓制響尾蛇打線僅被敲1安，沒丟掉任何1分，此外國民還靠著亞當斯（Matt Adams）的2分打點安打和年輕強打索托（Juan Soto）的陽春砲，最終國民以3：0完封響尾蛇終止2連敗，響尾蛇則是吞下近5場比賽以來的第4敗。

響尾蛇全場被國民投手群鎖死僅敲1安。（今日美國）

本役國民隊全場雖僅有4安打出現，但對手響尾蛇全場更只有1支安打，國民除了8局上索托的陽春砲外，就屬亞當斯於6局上半出現那帶有2分打點的二壘安打是比賽致勝關鍵。尷尬的是響尾蛇全場唯一一安是由先發投手A.楊恩（Alex Young）索擊出，其他真正的「打者」們則都靜悄悄地沒表現。

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索托本場擊出陽春砲。（美聯社）

國民先發投手羅斯（Joe Ross）今主投5.1局被敲1安無失分，但也送出5次保送之多，無安打比賽一度持續到第5局才被對方先發投手A.楊恩的內野安打給打破，優異的表現也讓他收下本季首勝。

羅斯投5.1局僅被敲1安無失分。（美聯社）

國民在交易大限前找來的兩位牛棚投手伊萊亞斯（Roenis Elias）和史崔克蘭（Hunter Strickland）今天也都完成轉隊後首秀，伊萊亞斯接替先發投手羅斯投球工作，僅用7球就抓到2個出局數，史崔克蘭投1局也只用了10球，另還飆出兩張老K，兩人也因此都收下轉隊後首個中繼點。

最終老將羅德尼（Fernando Rodney）和終結者杜利托（Sean Doolittle）分別完成8、9兩局的任務，成功守住比賽結果，最終國民以3：0帶走勝利，杜利托拿下本季第24次救援成功。

國民目前戰績58勝51敗在國聯東區排名老二，國聯外卡排行則和小熊戰績相同並列第一，響尾蛇戰績54勝56敗，國聯西區排名第3，在國聯外卡則是排名第6。

投手A.楊恩敲出響尾蛇全場唯一一安。（法新社）

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