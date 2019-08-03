羽球》宿敵不再是戴資穎？中媒認為陳雨菲奧運該注意「她」

中國女單一姐陳雨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕21歲的陳雨菲今年拿下全英賽、瑞士賽和澳州公開賽冠軍，蘇迪曼盃更是全勤替中國守住冠軍寶座，躍上中國女單一姐，在超級500系列泰國公開賽，則是一局未失輕鬆挺進4強，而中媒雖然看好她在明年東奧發光發熱，但卻點出這位中國新星仍得注意宿敵日本名將山口茜。

年僅21歲的陳雨菲今年開季勢如破竹，在全英賽擊敗我國好手戴資穎奪冠，中斷自己對小戴的11連敗紀錄，隨後又在瑞士賽和澳州賽封后，蘇迪曼盃更是全勤出賽，扳倒強敵山口茜，為中國隊守住冠軍。

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陳雨菲近日在接受中媒《中國體育報》專訪時表示，自己今年能有所表現，絕非一朝一夕就能做到，這些突破都是自己從比賽中一點一滴累積而來，「現在只要站在場上就不想輸，我想為隊伍承擔起責任。」明年東京奧運羽球積分賽已經開始，陳雨菲表示自己沒有想太多，只是希望把眼前的事做好、專注當下盡力爭取更多積分。

不過在7月以後陳雨菲雖然在超級1000系列印尼賽和超級750系列的日本公開賽，連兩戰都挺進4強，但是最後卻都鎩羽而歸，日本公開賽她更遭山口茜直落二擊潰，讓日本名將成功報了蘇迪曼盃的一箭之仇，而《中國體育報》也特別在該文中點名山口茜，表示沒意外的話，這位日本名將應該會是陳雨菲在東奧最大的對手。

中媒點名日本名將山口茜將是陳雨菲在奧運最大的對手。（資料照，法新社）

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