NBA》若有機會與好友詹姆斯湖人並肩作戰？ 甜瓜：1000％樂意

安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）目前還在尋覓新東家，而他在接受媒體訪問時被問道，是否會想要與詹姆斯（LeBron James）同隊打球時，更毫不猶豫地表示：「當然，1000%」。

這位前得分王目前還在試圖延續自己的NBA生涯，日前在接受《ESPN》記者史密斯（Stephen A. Smith）專訪時，除透露他與火箭分道揚鑣的過程，在被問及會不會想要與好友詹姆斯共同奮戰時，也表示：「1000%非常樂意，我們從18、19歲就開始討論這件事了。」

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安東尼表示，最近他積極與多支球團接觸，包括湖人與快艇，但不願透露更多細節。他與詹姆斯為2003年一起加入聯盟的同梯戰友，同年選秀還有波許（Chris Bosh）與魏德（Dwyane Wade）。《Bleacher Report》的記者貝克（Howard Beck）曾經在報導中指出，當年詹姆斯其實曾向魏德與安東尼提議，各自都與球隊簽下三年延長約，這樣一來就能同時在2010年成為自由球員。不過「甜瓜」後來與金塊隊簽下了五年約，因此也錯過了與兩位好友一起到熱火的機會。

至今仍未一嘗冠軍滋味的安東尼，如今受訪坦言當時沒有接受這個提議「非常不成熟」，他說當時22歲的自己還不了解為什麼要白白放棄兩年的保障，讓未來充滿不確定性，而現在他明白自己當年真的太過天真。

去年11月記者曾問過詹姆斯、湖人有無意願網羅當時還在火箭的安東尼，詹姆斯並未正面回應，而雖然他後來在接受ESPN記者尼可斯（Rachel Nichols）訪問時，曾說：「如果湖人能有安東尼就太棒了！」不過至今「甜瓜」要到洛杉磯打球的機會看起來還是微乎其微。

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