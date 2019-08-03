MLB》開轟、2盜還登板投球 費城人野手現代第一人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天與白襪苦鬥15局，成就數個特殊紀錄，外野手昆恩（Roman Quinn）成為現代棒球首位在同場比賽開轟、2次盜壘成功又上場投球的球員。

昆恩今天在3局下擊出右外野陽春砲，是本季個人第3轟，隨後在第5和第7局，接連跑出2次盜壘成功，白襪在9局上敲安追平逼出延長賽，雙方打完13局，仍以3：3不分上下。

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費城人總教練在14局上做出特殊調度，讓前一局上場代跑的投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez），繼續留在場上守左外野，原本擔任左外野手的昆恩則登板投球，成為費城人該役第8任投手。

昆恩同場開轟、跑出2盜，還登板投球2局。（美聯社）

昆恩雖然開局投出保送，但投手出身的維拉斯奎茲用雷射肩助殺，幫助昆恩無失分下庄，15局上昆恩續投，被阿布瑞尤（Jose Abreu）敲安打回致勝分，維拉斯奎茲再度飆出95英哩回傳球到本壘，但沒能再度演出助殺。

費城人最終以3：4輸球，昆恩目送一顆低球進壘、被主審拉掉，昆恩抗議無效，成為今天最後一個出局數，但他成就一項特殊紀錄，成為現代棒球自1900年來，第一位在同一場比賽擊出全壘打、跑出2盜、又登板投球的球員，他也是費城人本季首位單場2盜球員。

The @WhiteSox win the wackiest game of 2019. #GotYourBack pic.twitter.com/LV6WmI2Oax — MLB （@MLB） 2019年8月3日

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