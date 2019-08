MLB》開轟、2盜還登板投球 費城人野手現代第一人（影音）

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天與白襪苦鬥15局,成就數個特殊紀錄,外野手昆恩(Roman Quinn)成為現代棒球首位在同場比賽開轟、2次盜壘成功又上場投球的球員。

昆恩今天在3局下擊出右外野陽春砲,是本季個人第3轟,隨後在第5和第7局,接連跑出2次盜壘成功,白襪在9局上敲安追平逼出延長賽,雙方打完13局,仍以3:3不分上下。

費城人總教練在14局上做出特殊調度,讓前一局上場代跑的投手維拉斯奎茲(Vince Velasquez),繼續留在場上守左外野,原本擔任左外野手的昆恩則登板投球,成為費城人該役第8任投手。

昆恩同場開轟、跑出2盜,還登板投球2局。(美聯社)

昆恩雖然開局投出保送,但投手出身的維拉斯奎茲用雷射肩助殺,幫助昆恩無失分下庄,15局上昆恩續投,被阿布瑞尤(Jose Abreu)敲安打回致勝分,維拉斯奎茲再度飆出95英哩回傳球到本壘,但沒能再度演出助殺。

費城人最終以3:4輸球,昆恩目送一顆低球進壘、被主審拉掉,昆恩抗議無效,成為今天最後一個出局數,但他成就一項特殊紀錄,成為現代棒球自1900年來,第一位在同一場比賽擊出全壘打、跑出2盜、又登板投球的球員,他也是費城人本季首位單場2盜球員。

