跆拳道》打造180公分高的超大獎盃 背後原因感人

虎威盃全國跆拳道錦標賽主辦單位打造180公分全國最大、最高的獎盃。（記者黃淑莉攝）

［記者黃淑莉／雲林報導］虎威盃全國跆拳道錦標賽今天起一連2天在雲林舉行，主辦單位打造31座全國最大高180公分的獎盃，雲林縣跆拳道委員會主委蔡長泰表示，盼這場比賽及這座獎盃的激勵能再創台灣跆拳道奇蹟。

虎威盃有來自全國近2000名選手參賽，今、明2天在虎尾科技大學經國體育館舉行，由雲林縣府及雲林縣跆拳道委員會主辦，比賽項目有個人、雙人、團體品勢及對練。

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跆拳道近幾年有許多負面消息，蔡長泰指出，台灣跆拳道發展數十年，從興盛到衰敗，2008奧運沒有金牌、2012及2016年也都摃龜，2020年要拿金牌機率極小，從事跆拳道教練40多年，身為跆拳道人很難過，這次特別舉辦虎威盃全國跆拳道錦標賽，重振跆拳道士氣，為國家、社會及跆拳道熱愛者再創奇蹟。

蔡長泰表示，這次比賽重點在教練及選手身上，特別打造180公分高獎盃，是全國最大、最高的獎盃，選教練帶回當鎮館之用，讓學生、家長對道館、對跆拳道產生信心，訓練出更優質選手，2024年為台灣奪金。

虎威盃全國跆拳道錦標賽今、明2天在雲林虎尾科技大學舉行，有近2000名選手參賽，今天第一天為品勢比賽。（記者黃淑莉攝）

虎威盃全國跆拳道錦標賽今、明2天在雲林虎尾科技大學舉行，今天第一天為品勢比賽。（記者黃淑莉攝）

虎威盃全國跆拳道錦標賽今、明2天在雲林虎尾科技大學舉行，今天第一天為品勢比賽。（記者黃淑莉攝）

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