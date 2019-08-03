U12世界盃》南韓一日兩敗 台灣、日本提前攜手晉級

日本隊今擊敗南韓，預計明天冠軍戰將對決我國小將。（記者林宥辰）

〔記者林宥辰／台南報導〕本屆U12南韓隊命運多舛，預賽、複賽都遭遇因雨延賽，今天早上迎戰古巴還因爭議判決間接輸球，中午和日本隊補賽遭追平、突破僵局制7局以7:8遭逆轉，一日吞下兩敗。

南韓敗北之後，超級循環賽2勝3敗，日本則以4勝獨走，目前3勝1敗的台灣隊，即使晚上敗給委內瑞拉後和古巴戰績相同，也會因預賽贏過古巴，以排名第二晉級冠軍戰，台灣隊預計明天冠軍戰將迎戰日本隊。

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南韓隊球運欠佳，早上和古巴之戰又受裁判判決影響，總教練金相燁換下先發投手杜東泫時，原本希望將他移防至右外野，但義大利籍主審斷定金相燁未請示移防就走進場，規則上視為該半局第2次暫停。

金相燁當下抗議，表示早已經以手勢向主審知會，但主審以當時正整理本壘板未看見回應。爭議過後，南韓隊只得換下打擊能力頗佳的杜東泫，間接導致南韓隊追分受影響，8:10不敵古巴。

金相燁在日韓戰後受訪，但不願多談爭議細節，他說，賽程因天氣受影響，也影響到選手的體能及專注力，但無論如何，希望明天季軍戰能好好打完。金相燁也無奈說：「很困惑，關於賽程、規則，不知該如何告訴選手，他們終究是孩子，不希望帶給他們陰影。」

爭議情形頻頻發生在南韓隊身上，總教練金相燁忍不住上前向主審了解狀況。（記者林宥辰攝）

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