中職Live》詹子賢轟左外野兩分砲！ 中信5：1獅

第五局

第四局

四局下，一出局後郭阜林敲二壘安打，林祖傑擊出外野高飛球出局，郭峻偉也無法打回分數。

四局上，二出局後吳東融擊出安打，但下一棒王威晨擊出內野平飛球出局。

請繼續往下閱讀...

第三局

三局下，林靖凱率先擊出穿越安打，但陳鏞基遭到三振，蘇智傑擊出雙殺打，形成三出局。

三局上，王威晨擊出二壘安打，陳子豪擊出外野飛球出局，下一棒詹子賢轟出左外野兩分全壘打。兩出局後，林智勝敲出安打，但曾陶鎔無法延續攻勢。

第二局

二局下，高國慶率先敲出深遠二壘安打，郭阜林擊出野安打，二壘跑者靠著傳球失誤回本壘得分，但郭阜林在二壘前遭觸殺。下一棒林祖傑擊出安打，郭峻偉保送上壘，不過張偉聖與羅國龍無法打回分數。

二局上，黃鈞聲吞下三振，王勝偉擊出內野滾地球出局，吳東融敲游擊滾地球出局。

第一局

一局下，羅國龍遭到三振，林靖凱揮出中外野安打，但陳鏞基與蘇智傑連續遭到三振。

一局上，吳東融遭到三振，王威晨與陳子豪連續擊出安打，下一棒詹子賢敲游擊滾地球，林祖傑發生失誤，三壘跑者回本壘得分。彭政閔敲高飛犧牲打，加上林智勝補上一分打點安打，中信取得3分領先。

統一先發打線

羅國龍 RF

林靖凱 2B

陳鏞基 DH

蘇智傑 LF

高國慶 1B

郭阜林 3B

林祖傑 SS

郭峻偉 C

張偉聖 CF

先發投手：江辰晏

中信先發打線

吳東融 2B

王威晨 3B

陳子豪 RF

詹子賢 CF

彭政閔 DH

林智勝 1B

曾陶鎔 LF

黃鈞聲 C

王勝偉 SS

先發投手：赫猛

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法