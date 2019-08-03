中職Live》詹子賢轟左外野兩分砲！ 中信5：1獅

第五局
第四局
四局下，一出局後郭阜林敲二壘安打，林祖傑擊出外野高飛球出局，郭峻偉也無法打回分數。
四局上，二出局後吳東融擊出安打，但下一棒王威晨擊出內野平飛球出局。
請繼續往下閱讀...
第三局
三局下，林靖凱率先擊出穿越安打，但陳鏞基遭到三振，蘇智傑擊出雙殺打，形成三出局。
三局上，王威晨擊出二壘安打，陳子豪擊出外野飛球出局，下一棒詹子賢轟出左外野兩分全壘打。兩出局後，林智勝敲出安打，但曾陶鎔無法延續攻勢。
第二局
二局下，高國慶率先敲出深遠二壘安打，郭阜林擊出野安打，二壘跑者靠著傳球失誤回本壘得分，但郭阜林在二壘前遭觸殺。下一棒林祖傑擊出安打，郭峻偉保送上壘，不過張偉聖與羅國龍無法打回分數。
二局上，黃鈞聲吞下三振，王勝偉擊出內野滾地球出局，吳東融敲游擊滾地球出局。
第一局
一局下，羅國龍遭到三振，林靖凱揮出中外野安打，但陳鏞基與蘇智傑連續遭到三振。
一局上，吳東融遭到三振，王威晨與陳子豪連續擊出安打，下一棒詹子賢敲游擊滾地球，林祖傑發生失誤，三壘跑者回本壘得分。彭政閔敲高飛犧牲打，加上林智勝補上一分打點安打，中信取得3分領先。
統一先發打線
羅國龍 RF
林靖凱 2B
陳鏞基 DH
蘇智傑 LF
高國慶 1B
郭阜林 3B
林祖傑 SS
郭峻偉 C
張偉聖 CF
先發投手：江辰晏
中信先發打線
吳東融 2B
王威晨 3B
陳子豪 RF
詹子賢 CF
彭政閔 DH
林智勝 1B
曾陶鎔 LF
黃鈞聲 C
王勝偉 SS
先發投手：赫猛