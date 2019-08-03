中職》老爸打過金龍旗 江國豪不可思議的棒球路

富邦悍將江國豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將21歲選秀探花江國豪，自評三級棒球時期平淡如水，今天升上一軍，站上棒球最高殿堂，他說，「真的不可思議!我家人都很開心。」

江國豪是彰化人，父親就讀二林工商打過第一屆金龍旗青棒賽，小時候江國豪常和老爸、老弟傳接球，玩出興趣，江國豪便轉學到有棒球隊的東山國小。

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當時東山少棒缺捕手，教練就叫江國豪蹲捕，一直是陣中主力球員，升上彰化藝中青少棒出賽機會銳減，他說，「雖然我蹲捕守備不錯，但打擊不好，只能待在二軍，很少上場，其實我國中畢業就不想打球了，是洪教練（洪偉翔）找我去麥寮，才繼續打下去的。」

由於實力不足，江國豪青棒根本無法直升彰藝高中部，只能跟著洪偉翔教練，到缺錢少糧的麥寮高中延續棒球路，當時他不再蹲捕，改守二壘，有一次打擊練習實在打太爛，教練對他說，「我看啊，你不要再浪費球了，給我去練投。」

江國豪轉投手之路並不順遂，剛開始餵球給隊友打，丟不準、球還亂跑，讓人頭痛，他表示，高一球速不到120公里，高二也才130公里，一直到高三下才投出成績。

江國豪高中畢業，麥寮教練董啟惠已跟台電講好，要讓江國豪進台電打球，但他認為實力不佳，不如先去大學磨練，只報考台體大，「原本已做好打算，如果沒考到台體大，那就去選秀吧，沒選到我就不打了。」

好在江國豪考上台體大，他認為，高中練投量多，根基打得穩，造就控球穩定，變化球掌握能力也不錯，加上大學教練林宗毅的協助，愈投愈好。

江國豪是2007年世大運、亞錦賽和2018年世大棒、U23世界盃國手，今年也打過荷蘭港口盃，國際賽經驗豐富，不過他表示，國際賽都沒投好，而且自認還有地方須加強，今年選秀能在首輪被富邦悍將指名，對此感到不可思議。

江國豪坦言，當初他進大學，只想著畢業後到業餘球隊發展，沒想過要挑戰職棒，也不覺得自己很厲害，如今進職棒，他希望能盡力表現，幫助球隊贏球。

麥寮青棒成軍10年，今天江國豪只要在一軍登板投球，就是麥寮青棒隊史首位在職棒出賽的球員，昔日麥寮74歲老教頭董啟惠感到與有榮焉：「不簡單啦，我們沒資源，都是靠他自己努力。」

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