中職》與郭泰源聊到半夜 69歲西武名監督東尾修照樣開出好球

統一獅「雙獅會」今天邀請西武獅傳奇監督東尾修開球。（記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅「雙獅會」今天有請西武獅傳奇監督東尾修開球，已69歲的他前一天才和昔日隊友郭泰源聊到半夜1點多，但今天現身台南球場照樣開出好球，笑著直呼：「NICE!」

東尾修過去戰績輝煌，他是1968年西鐵獅隊第一指名，職棒生涯20年拿下251勝247敗、防禦率3.50，勝場數排隊史第2，還拿過兩屆洋聯勝投王和1次防禦率王；如今再踏上投手丘，東尾修還是寶刀未老，球漂亮落入獅隊代總教練劉育辰的手套裡。

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「69歲還可以投出一顆好球，投進捕手手套，NICE!」東尾修笑說。在今年7月東尾修也曾受西武獅之邀，讓他們祖孫三代同堂開球，和這次在台南開球一樣，對他都是特別體驗。

東尾修曾與郭泰源共事7年，球員生涯最後4年當隊友，1995年轉任西武監督後，又共事3年，他還在1997、1998年兩度帶領西武拿下「日本一」總冠軍。來台南之前，東尾修昨天特別前往新莊球場和郭泰源敘舊，兩人聊了很多很多，「講棒球、講小孩，因為我已經有孫子了，還跟他講一些孫子的事。」

統一獅「雙獅會」今天邀請西武獅傳奇監督東尾修開球。（記者張忠義攝）

統一獅「雙獅會」今天邀請西武獅傳奇監督東尾修開球。（記者張忠義攝）

已69歲的東尾修前一天才和昔日隊友郭泰源聊到半夜1點多，但今天現身台南球場照樣開出好球。（記者張忠義攝）

已69歲的東尾修前一天才和昔日隊友郭泰源聊到半夜1點多，但今天現身台南球場照樣開出好球。（記者張忠義攝）

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