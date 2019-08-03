柔道》擊敗北韓摘銅 亞運國手楊勇緯前進奧運有信心

楊勇緯（右1）拿下亞洲柔道公開賽銅牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕去年雅加達亞運拿下男子60公斤級銅牌的楊勇緯，今在亞洲柔道公開賽銅牌戰中，以關鍵三角固定壓制北韓選手朴永南（音譯），摘下銅牌。

楊勇緯今在預賽先是擊敗同袍葉坤霖，成功挺進4強，不過在4強戰不敵日本好手竪山將，無緣晉級金牌戰。

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楊勇緯（左）預賽擊敗台灣選手葉坤霖。（記者粘藐云攝）

楊勇緯在銅牌戰碰上北韓朴永南，最後以三角固定成功壓制對手摘下銅牌，獲得全場觀眾的喝采，他說：「很喜歡在主場比賽的感覺，但壓力相對也很大。」過去兩度碰上朴永南都拿下勝利，昨開賽卻陷入落後，但楊勇緯說：「不會特別擔心，因為時間還夠，覺得一定還有機會。」他也提到，對手一定會對他加以研究，不能夠掉以輕心。

今年賽前，楊勇緯給自己設定的目標是金牌，最後獎牌成色卻不太一樣，他笑說：「不太滿意，不過藉這次比賽，我發現很多得改進的問題，也值得開心，整體心情蠻矛盾的。」接下來他把目標放在世界盃，希望多搶一些積分，為奧運門票努力，「對於進軍奧運，我相當有信心。」

楊勇緯拿下亞洲柔道公開賽銅牌。（記者粘藐云攝）

楊勇緯拿下亞洲柔道公開賽銅牌。（記者粘藐云攝）

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