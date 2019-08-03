泰國賽》台灣一哥周天成直落2收拾李梓嘉 殺入男單決賽

周天成拍落李梓嘉晉級決賽。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第3的台灣一哥周天成今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以21：14、22：20解決馬來西亞好手李梓嘉，本季第2度躋身超級系列賽的決賽，明日將挑戰本季第2座冠軍。

下週篤定升至世界排名第2的周天成，生涯過去4度遇上世界排名17李梓嘉，雙方各取2勝，而去年台北公開賽，周天成在4強苦戰3局後不敵李梓嘉，3連霸夢碎。

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面對身猛有力、21歲的李梓嘉，周天成開局陷入2：4落後，一舉連取6分取得領先，但李梓嘉隨即迎頭趕上，再度追成10：10平手；小天以11：10領先進入下半局，於12：12平手時，以連拿5分，以及靠著李梓嘉連續發生失誤，成功先馳得點。

周天成。（法新社）

此仗只要周天成把球拉高，李梓嘉經常以扣殺予以回擊，讓小天在次局陷入苦戰，雙方先歷經14次平手，李梓嘉以連2記重扣，取得18：16領先，而周天成扳成19平，卻被李梓嘉先取得局末點，但李梓嘉因回球掛網，又戰成20：20，小天隨後連取2球，以及最後漂亮殺球，使對手難以防守，直落2奪決賽門票。

周天成繼今年7月殺入超級1000印尼公開賽後，本季再度打入金牌戰，爭冠對手是世界排名16的日本名將常山幹太及世界排名12的香港一哥伍家朗之間的勝方。

周天成。（法新社）

周天成。（法新社）

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