U12台灣尋求冠軍、周天成泰國賽拼冠 今日賽事預告與轉播

台灣隊小將郭宸安昨擊出3分砲。（資料照，記者黃志源攝）

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台灣一哥周天成昨以直落二解決馬來西亞新星李梓嘉，成功晉級決賽，今天預計將在下午4點碰上香港好手伍家朗，力拚本季第2座冠軍。周天成與伍家朗曾對戰13次，小天取得9勝4敗優勢，近期更是拿下3連勝佳績，球迷們記得準時鎖定轉播為周天成加油！

U12世界盃少棒賽今進入冠軍戰，台灣將在晚間6點30分迎戰強敵日本，台灣小將們昨克服6分落後，靠著郭宸安開轟與黃天賜打進個人賽會第20分打點，最終成功逆轉委內瑞拉，此役能否將連勝氣勢延續並將冠軍留在台灣呢？球迷們一起打開電視幫台灣英雄們加油！

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美國職棒例行賽持續進行，早上7點將上演「基襪大戰」第3場比賽，紅襪派出左投強森（Brian Johnson）先發，洋基則推出格林（Chad Green）主投。前一戰轟出滿貫砲的洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres），今天能否再次帶領洋基拿下勝利？精采比賽，球迷們不要錯過了。

MLB

07:00 紅襪@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

泰國羽球公開賽

14:00 決賽 愛爾達體育3台

U12世界盃少棒錦標賽

14:00 南韓@古巴

18:30 台灣@日本

地點:亞太棒球訓練中心主球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

日職

13:00 軟銀@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

16:00 羅德@樂天 FOX體育

中職

13:05 中信@獅 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 中信@獅 ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 桃猿@悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

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