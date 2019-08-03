亞洲公開賽摘銀「柔道美少女」徐婉筑賺獎金盼改善家境

徐婉筑（左１）獲銀牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台東大學「柔道美少女」徐婉筑，今在亞洲柔道公開賽金牌戰，遭日本岡本理帆IPPON，最終以銀牌作收，她表示，已經低潮很長一段時間，希望藉由這面銀牌提振自己的信心。

徐婉筑今在女子52公斤級分別擊敗日本、菲律賓好手一路挺進金牌戰，但遭日本岡本理帆IPPON，最終獲得銀牌，她說：「最後一場摔得太緊張，到後面都亂攻。」她坦言，國中以後，狀況都不是很好，一路低潮到現在，壓力很大，「這面銀牌對我的信心多少有幫助。」對於外界封她為「柔道美少女」，她笑說：「當然很開心，不過我現在好像已經不是少女了。」

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徐婉筑。（記者粘藐云攝）

來自台東的徐婉筑有著卑南族血統，家中有6個兄弟姊妹，環境並不寬裕，這也讓她更積極地想在賽場上展現自己，盼藉此有多點收入幫助家裡，「從國中有成績之後，我就不跟家裡拿錢了，靠著比賽賺獎金，減輕爸媽的負擔。」另外，北市大學廖宇蓉扳倒澳洲好手鍍銅，她說：「接下來會好好準備大獎賽，為奧運積分努力。」

63公斤級方面，袁姵君在金牌戰和日本里約奧運國手山本杏，纏鬥到黃金得分後落敗，最終收下銀牌。台東大學大三的楊宇潔，在57公斤級金牌戰，不敵北韓好手獲銀牌；林真豪則拿下48公斤級的銅牌

亞洲柔道公開賽首日，女子組方面，台灣共進帳3銀2銅，另外男子組則靠著楊勇緯，斬獲1面銅牌。

徐婉筑。（記者粘藐云攝）

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