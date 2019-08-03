中職》全壘打數創「生涯」新高 詹子賢笑說：我也才打3年

詹子賢。（記者張忠義攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕今晚擔任中信兄弟4棒的詹子賢，對統一獅3局上轟出2分砲，不但成為此役勝利打點，也讓本季全壘打數來到18轟、創下生涯單季新高。

但對於「生涯新高」的字眼，詹子賢笑說：「我也才打第3年（指第3個完整球季）而已，沒有什麼生涯啦，就順其自然。」詹子賢在2016年季中加盟後，該季才打15場比賽，今年是他第3個完整球季。

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對於自己今年的成長，詹子賢認為是找到正確的訓練方式，以及維持正面心態。「我認為今年最成長的是心態，不會讓那些不需要在意的事情去影響心情，打球開心的話，就會有非常好的成績。」

在守備方面，詹子賢今天在外野也展現接殺飛球美技，他卻認為是運氣好。「我第一次來到外野像是『波浪』的球場，很怕扭傷。」台南球場因為之前下雨造成紅土鬆軟，也讓詹子賢在外野奔跑及接球時格外謹慎。

兄弟先發洋投赫猛繳出6.2局只失1分非責失分好投，則成為單場MVP，也是他繼19日對獅隊繳出6局無失分好投後再一佳作，等於中職生涯首勝、第2勝，都是取自獅隊。

「我也不知道為何對獅隊投得好，這是個好問題，可能是對方對我還很陌生，加上我們情蒐報告做得足吧。」赫猛笑說。中信兄弟終場以6：1擊敗統一獅，也中止3連敗。

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