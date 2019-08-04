MLB》怒了！遭達比修洗臉 大前輩火力全開回嗆

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕針對「令和怪物」佐佐木朗希該不該熱投決賽一事，大聯盟投手達比修有跟日職安打王張本勳槓上，在媒體和社群網站之間隔空交火。張本勳怒嗆達比修，不要光是在推特打嘴砲，「在場上投出成績，然後照顧好家庭，才是男人應該要做的事。」

佐佐木先前3天投323球，決賽沒上場導致大船渡高校錯失進軍甲子園，引發球界議論。張本勳接連在媒體開砲，「這是最近體育界最令人遺憾的事情。」、「受傷是體育選手的宿命，怕受傷的話就不要打球了。」

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後來達比修在推特直接開嗆，希望神龍（《七龍珠》角色）能讓張本勳的節目消失於世。後來媒體跑去問張本勳回應，他火力全開回嗆達比修。

「達比修？那個孩子太會在推特嘴了，唉。因為都在球界，我來說點嚴肅的，如果是男人的話，不要在那邊嘴一些無聊又沒程度的東西，不要在推特寫那些比較好。」

張本勳再嗆，「與其做這些有的沒的，好好在場上打球，留下好成績，照顧好家庭，這才是身為男人應該要做的。」

對此，達比修也在推特馬上回應，要改變停滯不前的日本球界，討論是不可或缺的東西，「叫人家閉嘴去工作，這就是日本球界沒有成長的原因，難道你沒注意到嗎？」

達比修有。（資料照，法新社）

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