泰國賽》周天成一局未失勇闖決賽 歸功高人指點（影音）

周天成挺進泰國站決賽。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕揮別上週日本公開賽16強止步的懊惱心情，世界排名第3的台灣一哥周天成本週捲土重來，在泰國公開賽一路過關斬將，今天以21：14、22：20力克馬來西亞勁敵李梓嘉，明將挑戰今年第2座冠軍，他歸功於賽前的「補習」奏效。

周天成日前在超級1000系列印尼公開賽風光奪冠，但單週歷經4場3局激戰，隨即飛往日本出賽，雖闖過首輪後卻在第二關以19：21、21：11、19：21不敵世界排名27的丹麥選手約根森，令外界揣測是體力因素所困，但事實並非如此。

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周天成向前奧運雙打國手、現任台灣隊教練蔡佳欣請教。（周天成提供）

「體力不是太大問題，而是當時的對手發球有個奇怪頓點，我的節奏也被拉著走。」周天成透露，過往就有發現問題，但這次在場上的節奏完全亂掉，賽後他特別向教練蔡佳欣和女單教練李承晏請益，經過泰國賽前特訓，找出破解之道，「真的很感謝他們的幫忙。」

蔡佳欣是上屆里約奧運男雙國手，目前退役轉戰雙打教練，和李承晏則同為台灣羽球代表隊的教練團，周天成經提點後發現，在場上的專注度相當重要，不能稍有閃失，一定要看著球打。雖上週日本賽提前中箭落馬，一度感到相當懊惱，但也因為落敗找出盲點，才能提前解決問題，他笑說：「輸球就是下一次贏球的養分！」

周天成以一局未失之姿勇闖男單決賽，明天將與世界排名12的香港一哥伍家朗過招，小天以9勝4敗占上風。

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