NBA》勇士留住爭冠核心！ 4年31億延長約綁住「追夢綠」

D.格林與勇士隊提前續約。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊將與陣中核心球員，與球隊一同拿下三座NBA總冠軍的D.格林（Draymond Green）簽下一張4年1億美元（約新台幣31億）的延長合約，他將與柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、D.羅素（D'Angelo Russell）四人一起擔任勇士隊的未來核心。

根據《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，這張合約將從2020-2021賽季開始，接下來D.格林的年薪將為：2220萬、2400萬、2580萬、2760萬，加上他下個賽季1800萬美元的合約，D.格林的合約總額將為5年1億1800萬美元。

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本賽季勇士隊衛冕失利，他們同時也失去了陣中2座總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant），不過他們也靠著先簽後換補進明星控衛D.羅素，並以5年1億900萬美元續約K.湯普森。

沃神指出，勇士隊在2020-2021賽季，光是確定的合約就已經高達1億2900萬美元，2021-2022賽季的合約則高達1億3800萬美元。

（左起）柯瑞與K.湯普森。（資料照，歐新社）

D.格林是勇士隊在2012年選秀會上第二輪第35順位選進的球員，以強悍的防守著稱，曾獲得2016-17年的年度最佳防守球員，並五度入選年度最佳防守球隊以及2次的年度最佳球員陣容，入選過3次明星賽，與球隊拿下3座總冠軍。

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