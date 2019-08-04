MLB》拉梅修雙響砲 赫曼7局7K好投並列大聯盟勝投王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」今天在洋基球場上演雙重賽，首戰洋基靠著王牌投手赫曼（Domingo German）先發7局賞7次三振失2分好投，加上拉梅修（DJ LeMahieu）單場雙砲灌4分打點，終場洋基以9：2獲勝。

洋基首局靠拉梅修的陽春砲先馳得點，紅襪則是在2局上靠班尼泰迪（Andrew Benintendi）陽春彈追平。

請繼續往下閱讀...

洋基拉梅修雙響砲灌4打點。（法新社）

紅襪塞揚強投塞爾（Chris Sale）在4局下不穩，洋基2出局攻占滿壘，瓦雷拉（Breyvic Valera）敲1分打點安打超前比數，賈納（Brett Gardner）敲安攻回2分，下棒拉梅修轟出三分彈。「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出二壘安後，紅襪把塞爾換下場，換布魯爾（Colten Brewer）後援，洋基強打英卡納西恩（Edwin Encarnacion）再揮二壘安添得1分，洋基單局攻下7分大局。

紅襪打線只在5局上布雷德利（Jackie Bradley Jr）的陽春砲追回1分，後續沒有得分攻勢。洋基6局下再靠英卡納西恩的安打再拿1分，最後以9：2贏球。

洋基全場有14支安打，拉梅修單場3安包含雙響砲，灌進4分打點。英卡納西恩、賈納各有3安2打點得好表現；此外，英卡納西恩8局下挨觸身球後退場，確認為右手腕骨折，進10天傷兵名單。

赫曼今投7局被敲5安，挨2發陽春砲失掉2分，送出7次三振，獲得本季第14勝並列全大聯盟最多，賽後防禦率為3.98；塞爾僅投3.2局失掉8分，吞下本季第11敗。

（影片來源：大聯盟官網）

洋基拉梅修雙響砲灌4打點。（法新社）

洋基王牌投手赫曼。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法