NBA》拓荒者好手談林書豪困境 「他該思考清楚自己的狀況」

林書豪（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者隊雙槍之一的麥考倫（C.J. McCollum），在自己與舒爾茲（Jordan Schultz）的播客（Podcast）節目《Pull UP》上談到林書豪的狀況，並發表了自己的看法。

麥考倫談到林書豪當時「感覺NBA放棄我的」的言論。他表示，從另一方面來說，人們看著他會認為：「你已經在NBA打了10年，賺了6500萬美元，也獲得了很多歐洲球隊百萬美元的報價，你已經過了很棒的生活了。」他表示，但人們並不知道林書豪內心面對著怎樣類型的需求，但也對此無能為力。

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麥考倫認為，以籃球的角度來說，林書豪應該對自己所獲得的事物覺得感恩，因為對那些在海外打球的球員來說，就算只是幾秒的上場時間，他們都願意到NBA圓夢，更何況林書豪已經打了10年。他認為林書豪應該要搞清楚自己的狀況，並用不同的觀點，不同的角度來觀看整件事情。

拓荒者雙槍之一的麥考倫。（資料照，美聯社）

舒爾茲也對此發表看法，他指出很多不在NBA的球員，都有著足以打進NBA的能力，甚至比一些NBA球員還要強，但他們只是缺乏機會。麥考倫也談到，有很多球員足以在NBA生存，但因為年齡、錢，以及非保障合約等因素，導致球員很可能一下就被NBA裁員，如此一來他們將馬上失業。麥考倫認為，這有時對那些人來說是很難跨過的一道牆。

麥考倫在今年休賽季與拓荒者隊簽下一紙3年1億美元（約台幣31億）的合約，將繼續與里拉德（Damian Lillard）攜手效力拓荒者隊，麥考倫在2015-16年獲得年度最佳進步獎，去年出賽70場比賽，平均能獲得21.0分、4.0籃板與3.0助攻的成績。

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