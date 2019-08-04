MLB》小熊贏球傳噩耗 明星捕手腿筋拉傷退場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊傳出噩耗，陣中明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）在今天第七局揮棒跑壘拉傷了自己的右腿筋，球隊預計將會要他進行核磁共振檢查，這位捕手有機會進入10天傷兵名單當中。

交易截止大限前，小熊隊因為沒有打算使用三人捕手的配置，將馬度納多（Martin Maldonado）交易至太空人隊，換取外野手坎普（Tony Kemp），想不到這個舉動馬上就浮現問題，康崔拉斯很有可能缺席一段時間。

請繼續往下閱讀...

康崔拉斯拉傷腿筋。（今日美國）

小熊隊總教練梅登（Joe Maddon）賽後訪問時表示，已經安排好在美國時間裡拜一讓康崔拉斯接受核磁共振檢查，檢查過後小熊隊將能得到更多的資訊，確定康崔拉斯何時能夠回來。

梅登並不打算猜測康崔拉斯會缺席多久的時間：「我在此時真的不知道，我們只能等待，並看事情會如何發展。」上個月康崔拉斯才因為右腳的問題進入傷兵名單，同時也讓小熊隊交易來馬度納多，想不到剛把馬度納多交易出去，康崔拉斯馬上又受傷。

因應康崔拉斯受傷，卡拉提尼（Victor Caratini）將會成為小熊隊的先發捕手，由於剛把馬度納多交易出去，小熊隊得從3A拉上戴維斯（Taylor Davis）擔任二號捕手的位置。

康崔拉斯在走上一壘時就一拐一拐的。（今日美國）

今天的比賽，小熊隊靠著漢默斯（Cole Hamels）5局好投，以及阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）開轟，單場3打數3安打演出，以4：1擊敗釀酒人隊。

康崔拉斯今年出賽87場，繳出2成75的打擊率以及19發全壘打，57分打點與0.890的攻擊指數，並在今年成為國家聯盟明星賽的先發捕手，他已經連續兩年獲選進入明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法