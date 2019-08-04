NBA》前巫師隊迪克告別NBA 加盟俄羅斯職籃強權

前巫師隊前鋒迪克（Sam Dekker）新賽季將俄羅斯職業籃球勁旅Lokomotiv Kuban。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前巫師隊前鋒迪克（Sam Dekker）新賽季將前往海外討生活，據《Sportando》記者Emiliano Carchia報導，這位非受限自由球員將會加盟俄羅斯職業籃球勁旅Lokomotiv Kuban。

現年25歲的迪克，身高有6呎9吋，大學就讀的是威斯康辛大學，在2015年的NBA選秀會上，以第一輪第18順位被火箭隊選走，效力兩個賽季後，在17年季末成為保羅（Chris Paul）交易案中的籌碼，被送至快艇隊，後來陸續加盟騎士隊及巫師隊。

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NBA生涯第一個賽季，他上場將近7分鐘，得分未開張，只留下1個籃板記錄，第二年逐漸打出身手，77場出賽，平均18.4分鐘的上場時間能貢獻6.5分、3.7個籃板，其中一場與灰熊隊的比賽，他砍下生涯最高得分30分。轉戰它隊之後，表現不太突出，今年季末乏人問津，最終選擇轉戰歐洲另尋出路。

上賽季迪克先後效力騎士隊與巫師隊，平均上場時間16.8分鐘，繳出場均6.1分 、3.1個籃板，投籃命中率47%。

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