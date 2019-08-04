游泳》曾酸日本國歌難聽 孫楊禁藥疑雲讓日媒擔憂

中國名將孫楊（右）在上月的光州世界游泳錦標賽慘遭拒絕合影，開嗆英國選手史考特（左）是「魯蛇」，引發軒然大坡。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國游泳名將孫楊身陷禁藥疑雲，上月的南韓光州世界游泳錦標賽慘遭拒絕合影抵制，孫楊還開嗆英國選手史考特（Duncan Scott）是「魯蛇」，引發軒然大坡。有日本媒體指出，孫楊從以前就是問題兒，曾酸日本國歌難聽，若他的禁藥風波持續延燒，擔心影響明年的東京奧運。

孫楊在上月游泳世錦賽400公尺自由式摘金，澳洲泳將霍頓（Mack Horton）獲銀牌，霍頓賽後在頒獎台上拒絕和孫楊合影；而孫楊在200公尺自由式再度奪金，並列銅牌的史考特也跟進「無聲抗議」，讓孫楊當下爆氣怒罵史考特是輸家，連國際泳總都出面滅火，重申賽事過程不得再生事端。

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《週刊文春》報導，孫楊從以前就是問題兒，一名體育記者認為，孫楊在2014年5月的中國全國冠軍賽時，藥檢呈現陽性被禁賽3個月。同年9月，孫楊在仁川亞運會400公尺自由式接力賽奪金，賽後接受訪問時，孫楊表示是給中國人出了口氣，「說實話，日本國歌很難聽。」此話引發爭議，後來孫楊也對此道歉。

此外，孫楊今年初被英國《星期日泰晤士報》披露，世界反禁藥組織（WADA）指控，去年在藥檢人員登門採集血液檢體後，孫楊質疑藥檢人員的身分，拒絕受檢，他的保鑣還拿槌子破壞血液樣本。國際泳總僅給孫楊警告，世界反禁藥組織不滿向國際體育仲裁法庭上訴，認為應該要禁賽，預計9月將舉行聽證會。

《週刊文春》指出，一名日本記者認為，歐美選手和媒體最看重規則、公平性。2016年的里月奧運，俄羅斯就因禁藥醜聞成了問題。歐美國家非常討厭以政治利用體育，不考慮球員的想法和健康問題，只為宣揚國威而用藥，這是無視人權的行為。

該人士指出，里約奧運期間，歐美記者連日針對俄羅斯選手提出犀利的問題，甚至有些俄國選手還流下眼淚。若孫楊的禁藥疑雲沒有處分，就參加東京奧運的話，記者會將會變調，大會的氣氛也會變差。

中國名將孫楊。（美聯社）

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