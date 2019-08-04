MLB》勇士新人王再進化！有望挑戰史上僅4人達成的紀錄

阿庫尼亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年靠著驚人表現，勇奪國聯新人王的勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），今年的打擊手感依舊火燙，更可怕的是他本季已經達成「25轟25盜」的里程碑，並有機會挑戰13年來首度「40轟40盜」的恐怖紀錄。

索利安諾（Alfonso Soriano）在2006年效力國民隊時，單季敲出46發全壘打，跑了41次盜壘成功，自此13年後，再也沒有球員能夠完成這項紀錄。

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勇士隊的阿庫尼亞，本季有機會達成這項驚人的紀錄，大聯盟記者Matthew Leach指出，阿庫尼亞在敲出他賽季第26轟後，賽季預測的全壘打數為38轟，比他先前40發全壘打的預測還少了一點，同時他最近的盜壘預測也在飆升，目前已經來到了37次。

阿庫尼亞本季再進化。（資料照，法新社）

阿庫尼亞在近19場比賽進行15次盜壘嘗試並成功12次，他今年幾乎確定能夠輕易地達到30轟30盜的里程碑，進而挑戰40轟40盜。

大聯盟歷史僅有4人完成過「40轟40盜」這項壯舉，分別是坎塞柯（Jose Canseco）1988年的42轟40盜，邦茲（Barry Bonds）1996年的42轟40盜，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）1998年的42轟46盜，以及索利安諾2006年的46轟41盜。

現年21歲的阿庫尼亞，繼去年拿下新人王後，本季的表現依舊火燙，今年他的綜合貢獻值（fWAR）來到3.8，已經高過去年的3.7，26發全壘打已經追平去年的全壘打數，同時25次盜壘，比去年還多了9盜。阿庫尼亞曾說過，自己很喜歡在比賽中展現速度，這是他在比賽中最愛的一個部分。

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