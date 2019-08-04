MLB》桑契斯轉隊首戰大爆發 太空人演出接力無安打比賽！

〔體育中心／綜合報導〕在交易大限前被藍鳥隊交易到太空人隊的桑契斯（Aaron Sanchez），今天披上新東家戰袍首戰面對水手，投出一場6局無安打比賽，不只如此，太空人隊的牛棚接手發威，完成隊史第12次的無安打比賽。

桑契斯6局無安打好投。（美聯社）

桑契斯今天主投6局，用了92球，投出6次三振送出2次保送，沒有被敲出任何安打，轉戰太空人隊的首場比賽就有好表現。接力上場的哈里斯 （Will Harris）、同樣從藍鳥轉到太空人隊的畢亞基尼（Joe Biagini）、迪文斯基（Chris Devenski）更聯手封鎖水手隊，完成接力無安打比賽。

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畢亞基尼。（美聯社）

這是大聯盟史上第14次接力無安打比賽，也是太空人隊歷史上第2次，上次是在2003年面對洋基時達成。值得一提的是今日的苦主水手隊，在7月13日才剛被天使隊的柯爾（Taylor Cole）與潘尼亞（Felix Pena）聯手投出一場無安打比賽。

完成無安打比賽後，太空人隊興奮地在場上慶祝。（法新社）

太空人隊的打線今天也和投手一樣大爆發，一共敲出15支安打打進9分，布蘭特利 （Michael Brantley）5打數3安打，打回4分打點。

桑契斯今年在藍鳥隊的表現不佳，先發出賽23場比賽，投112.2局，防禦率高達6.07，僅拿下3勝14敗，大聯盟數據專家Mike Petriello透露，今天桑契斯在前4局的投球當中，伸卡球的比例僅有15%，這是他生涯93場先發當中，比例第二低的比賽。如此改變有可能是他今天能夠繳出好表現的原因，不過Petriello也表示，現在講這個可能有點言之過早。

完成無安打比賽後，太空人隊興奮地在場上慶祝。（今日美國）

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