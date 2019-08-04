NBA》索威爾另尋表現機會 一年非保障合約加盟騎士

圖（左）索威爾將與騎士隊簽下一年非保障合約。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前快艇隊替補後衛索威爾（Sindarius Thornwell）上季表現不甚理想，在後衛群人滿為患的快艇隊，沒有太多表現空間，加上球隊今夏從自由市場大力補強，使得這名24歲年輕後衛季末遭快艇隊釋出，近期他也確定新賽季東家，將與騎士隊簽下一年非保障合約。

快艇隊後衛群不乏好手，像是L.威廉斯（Lou Williams）、薛米特（Landry Shamet）、貝佛利（Patrick Beverley）以及去年第一輪第13順位選進的新星J.羅賓森（Jerome Robinson），今夏更從自由市場補進兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）與P.喬治（Paul George），在陣容完整的情形下，索威爾難展身手，季末與T.華勒斯（Tyrone Wallace）接連遭釋出。

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索威爾在2017NBA選秀會上在第48順位被公鹿選上，後來快艇隊以現金交易獲得他，待了兩個賽季後遭釋出。他在七月中旬時曾表示，有將近7支NBA球隊延攬他加盟，近日則確定落腳騎士隊，對於自己籃球生涯，索威爾始終有著強烈的自信心，「我從不懷疑自己是否會簽約，或者找到一個團隊，我會抓住機會，在談到籃球時我完全不懷疑自己。」

進入重建模式的騎士隊現有13名保障合約球員，比奢侈稅門檻低了約285萬美元，索威爾將積極卡位球隊15人大名單，上季在快艇64場出賽，僅一場先發，平均上場時間4.9分鐘，場均僅貢獻1分、0.7個籃板，投籃命中率34.7%。

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