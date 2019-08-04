MLB》陳偉殷後援0.2局飆K 靠隊友美技守備解危

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在客場對上光芒，台灣左投陳偉殷後援登板，他投0.2局送出1次三振，沒有失分，賽後防禦率也下降至6.95。馬林魚終場以6：8不敵光芒。

前7局打完雙方6：6平手，8局下馬林魚換左投賈西亞（Jarlin Garcia），一上來就被阿德梅斯（Willy Adames）敲超前陽春彈，隨後被敲安、投出保送，讓對手1出局攻占一、三壘，光芒阿諾德（Travis d'Arnaud）敲帶有1分打點安打，並持續攻占一、二壘。

請繼續往下閱讀...

馬林魚這時再換投，由陳偉殷後援，他用7球三振基爾梅爾（Kevin Kiermaier），但被下棒賈西亞（Avisail Garcia）敲右外野安打，馬林魚右外野安德森（Brian Anderson）大秀雷射肩，直傳本壘不落地，觸殺光芒跑者米德斯（Austin Meadows）。

光芒9局上換帕岡（Emilio Pagan）關門，2出局後，馬林魚貝提（Jon Berti）敲三壘安打，但下棒安德森敲飛球出局，馬林魚反攻未果，最後以6：8輸球。

總計陳偉殷此戰投0.2局用13球，有9顆好球，被敲1安，投出1次三振，賽後防禦率為6.95。近兩場出賽沒有失分。

光芒投手N.安德森（Nick Anderson）投1局無失分，獲本季第3勝。帕岡則獲第9次救援成功；馬林魚投手賈西亞則吞下本季首敗。

陳偉殷。（資料照，今日美國）

光芒阿德梅斯敲超前陽春砲。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法