中職》為「未知數」打拚的傻勁 辰總盼後輩效法羅錦龍

統一二軍投手羅錦龍。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「滿希望二軍都要有一個傻子在那邊，給學弟們看。」提到仍在二軍奮戰的羅錦龍，統一獅代總教練劉育辰雖用「傻子」形容，但絲毫沒有貶意，而是充滿敬意。

20日將過34歲生日的羅錦龍，在2015年5月動了堪稱投手絕症的右肩手術後，此後僅在2017年有過1場一軍出賽紀錄，幾乎和一軍絕緣；今年在二軍從7月7日首場登板以來，至今出賽6場共投6.1局、防禦率5.68。

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對於羅錦龍的現狀，劉育辰坦言，「要用他，對教練來說也是考驗，因為他畢竟受過大傷，無法投先發長局數，但後援又沒辦法立刻熱身。」教練必須抓到讓他上場的最佳時機點，也成為在調度上的考驗。

但對羅錦龍的精神，劉育辰直呼真的很不容易，「他讓後輩知道學長一直很努力，而且是為一個『未知數』在努力，那其他有機會的選手，應該更努力。」

在二軍的負面能量很強，球員很容易信心受到打擊，「看到一個很正面的人在那邊，其他球員或多或少也會受到感染。」劉育辰說。

羅錦龍在2013年加盟獅隊，至今在一軍累計177.1局投球、16勝7敗、防禦率3.65，去年季後原本球團希望他轉任教練，但他仍希望再以球員身分打拚，用「每一場都能是最後一場」的心態放手一搏。

統一獅代總教練劉育辰。（資料照，記者黃志源攝）

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