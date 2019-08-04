MLB》費城王牌7局飆10K 哈波、霍金斯「背靠背」開轟取勝

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊今天在主場迎戰白襪隊，費城王牌投手諾拉（Aaron Nola）繳出7局失1分10K的好投，終場費城人隊以3：2擊敗白襪隊，皮維塔（Nick Pivetta）收下生涯首次救援成功。

諾拉7局10K好投，幫助費城人隊拿下勝利。（美聯社）

諾拉在第四局對賈西亞（Leury Garcia）投出保送，並在兩出局後被傑伊（Jon Jay）敲出二壘安打失掉首分。下個半局費城人隊的隊友馬上幫他討回公道，哈波（Bryce Harper）與霍金斯（Rhys Hoskins）「背靠背」的兩發陽春彈，幫助球隊以2：1超前。

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第七局諾拉面對危機，他在三振掉傑伊之後被希梅涅茲（Eloy Jimenez）敲出一壘安打，隨後又被安德森（Tim Anderson）敲出二壘安打攻佔二、三壘。接著他讓桑契斯（Yolmer Sanchez）擊出一壘方向的野手選擇，霍金斯傳本壘避免失分，二出局後，諾拉面對代打斯柯爾（Matt Skole）飆出96英哩的速球將他三振出局，結束今天的投球任務。費城人打者在下個半局添加1分保險分。

皮維塔在第八局上場後援，他先是投出三上三下後，在第九局面對危機，首棒打者阿布瑞尤（Jose Abreu）因為謝古拉（Jean Segura）傳球失誤上壘，傑伊敲安後形成一、二壘有跑者的局面，皮維塔連續三振掉希梅涅茲與安德森後被桑契斯敲出安打掉分，接著他再對安格爾（Adam Engel）飆出三振，單局3K化解危機，費城人隊終場以3：2拿下勝利，皮維塔拿下生涯首次救援成功。

皮維塔收下生涯首次的救援成功。（美聯社）

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