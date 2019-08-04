MLB》大谷翔平敲雙安 自打球哀嚎下一刻展腳程敲內安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今對印地安人之戰，大谷翔平擔任第三棒指定打擊，4打數敲出2安打，包括1支二壘安打，還有在自打球過後展現腳程，敲出內野安打，不過天使最後以2：7輸球，苦吞3連敗。

大谷翔平敲內野安打。（USA TODAY Sports）

先發投手群已經捉襟見肘的天使隊，此役再遭到打擊，以8勝暫居球隊勝投王的潘尼亞（Félix Peña）在第2局下丘守備時膝蓋挫傷，緊急退場，預定明天接受MRI檢查。

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大谷翔平在前兩打席分別敲出一壘滾地球出局、中外野飛球被接殺，第三打席在第6局敲出左外野二壘安打，第四打席首球則是自打球打到右腳，讓他痛苦大叫，不過最後敲出三壘方向滾地球，憑著飛快腳程上到一壘，指導教練與翻譯上來關心他的狀況，不過大谷說：「大丈夫。」

這是大谷本季第24場單場敲出雙安的比賽，已經超過去年整季的23場，目前大谷打擊三圍是.292/.357/.876。

印地安人此役靠第五局奇普尼斯（Jason Kipnis）、林多（Francisco Lindor）的兩發全壘打，形成5：0領先，終場以7：2贏得比賽，讓天使吞下3連敗。

林多敲出三分砲。（USA TODAY Sports）

潘尼亞痛苦哀嚎。（USA TODAY Sports）

潘尼亞被抬下場。（USA TODAY Sports）

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