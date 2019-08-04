MLB》雙城39歲重砲手轟不停 10天內第二度三響砲！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊重砲克魯茲（Nelson Cruz）又三響砲了！繼7月26日生涯首次單場三響砲後，今天對上皇家隊再次達成這項壯舉，雙城隊也在他的火力加持下，以11：3拿下勝利。

這位39歲的重砲手身手一直沒有衰退的跡象，今天再次繳出怪物表現，單場敲出三發全壘打，還包含一支超遠的466英呎怪力轟。本季克魯茲的全壘打數來到30發，追平隊友凱普勒（Max Kepler）並列隊上全壘打王。

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克魯茲單場三響砲，幫助球隊以11：3取得勝利。（法新社）

克魯茲連續6季都以指定打擊的身份完成單季30轟，他也在今天打破雙城隊史指定打擊的單季開轟紀錄，原紀錄為戴維斯（Chili Davis）在1991年的29轟。

克魯茲還成為雙城隊史首位單季完成1次以上單場三響砲的球員，另外他今天有5分打點進帳，本季第4度打回5分打點，追平庫貝爾（Jason Kubel）在2009年締造的隊史紀錄。

今天克魯茲分別在第一、第二與第六局開轟，第二局他面對皇家先發投手達菲（Danny Duffy）的左外野陽春彈，更是遠達466英呎，還打向第三層看台。另外兩發全壘打則都是擊向右外野的反方向全壘打。最近9場先發，克魯茲一共打了11發全壘打，打回23分打點。

皇家隊先發投手達菲（右）今天4.2局被轟4發全壘打，失掉9分有8分是自責分。（美聯社）

這場比賽雙城隊一共擊出多達5發全壘打，本季第10度單場5轟，持續把聯盟紀錄往上推進。另外雙城隊本季的團隊全壘打數來到216轟，已經是隊史第三多，僅差9支就能追平隊史最高紀錄。

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