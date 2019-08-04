MLB》天才小史狂失9分 國民輸到派2名野手上場投球（影音）

史崔斯柏格今天單場挨三轟狂失9分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後表現神勇的國民先發投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg），今天遭到響尾蛇隊亂棒伺候，投4.2局被敲出3轟狂失9分，響尾蛇這場比賽狂敲15安以18：7大勝國民隊。

史崔斯伯格在首局就遭到艾斯科巴（Eduardo Escobar）2分彈狙擊，第二局又被阿米德（Nick Ahmed）砲轟，第三局則被接連安打掉分，第五局他再遭到蘭姆（Jake Lamb）2分彈砲轟，並在三振掉阿米德後退場，今天小史4.2投局被敲9安，失掉9分都是自責分，送出7K2BB，防禦率上升到3.72。

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其實史崔斯伯格在明星賽後的表現相當優秀，先發4場比賽全部拿下勝投，24.1局的投球當中送出30次三振，同時只失掉4分的責失分，沒有被打任何全壘打。

今天響尾蛇隊打線大爆發，一共有4人開轟、6人單場2安以上，艾斯科巴單場雙響砲灌進7分打點，是響尾蛇隊表現最好的打者，艾斯科巴在第八局對野手多齊爾（Brian Dozier）開轟，賽季第24轟也刷新生涯最多轟的紀錄。

Think @escobarmaracay knew he was going to hit a home run? pic.twitter.com/I2roYMz5Sr — MLB （@MLB） August 4, 2019

由於國民隊在這場比賽落後太多，他們從第八局就把野手派上場投球，野手帕拉（Gerardo Parra）上場，雖然左投的他能夠投到91英哩，但投不進好球帶，單場4次保送被打1支安打失掉5分，一個出局數都沒解決就下場，國民隊改由二壘手多齊爾上場投球，他主投1局，被敲2支安打挨一轟，失掉2分。

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