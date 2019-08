MLB》天才小史狂失9分 國民輸到派2名野手上場投球（影音）

史崔斯柏格今天單場挨三轟狂失9分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕明星賽後表現神勇的國民先發投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg),今天遭到響尾蛇隊亂棒伺候,投4.2局被敲出3轟狂失9分,響尾蛇這場比賽狂敲15安以18:7大勝國民隊。

史崔斯伯格在首局就遭到艾斯科巴(Eduardo Escobar)2分彈狙擊,第二局又被阿米德(Nick Ahmed)砲轟,第三局則被接連安打掉分,第五局他再遭到蘭姆(Jake Lamb)2分彈砲轟,並在三振掉阿米德後退場,今天小史4.2投局被敲9安,失掉9分都是自責分,送出7K2BB,防禦率上升到3.72。

其實史崔斯伯格在明星賽後的表現相當優秀,先發4場比賽全部拿下勝投,24.1局的投球當中送出30次三振,同時只失掉4分的責失分,沒有被打任何全壘打。

今天響尾蛇隊打線大爆發,一共有4人開轟、6人單場2安以上,艾斯科巴單場雙響砲灌進7分打點,是響尾蛇隊表現最好的打者,艾斯科巴在第八局對野手多齊爾(Brian Dozier)開轟,賽季第24轟也刷新生涯最多轟的紀錄。

Think @escobarmaracay knew he was going to hit a home run? pic.twitter.com/I2roYMz5Sr