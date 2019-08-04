MLB》曼西尼4分打點、艾伯托致勝安 金鶯斬斷藍鳥五連勝

金鶯曼西尼單場貢獻四分打點，是球隊獲勝一大功臣。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥、金鶯系列賽第三戰，金鶯靠著曼西尼（Trey Mancini）單場貢獻4分打點，其中包含一發三分砲，搭配艾伯托（Hanser Alberto）七局下致勝安打，終場金鶯以6：4打敗藍鳥，斬斷藍鳥近期一波五連勝。

一局上，藍鳥展開攻勢，小畢歇特（Bo Bichette）率先安打上壘，隨後靠著金鶯投手邦迪（Dylan Bundy）暴投進佔得點圈，第四棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）補上一支二壘安打，替藍鳥破蛋，今晚他有猛打賞表現。四局上，藍鳥賈維斯（Freddy Galvis）追加一發陽春砲，前面四局打完藍鳥以2：0領先金鶯。

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四局上，藍鳥賈維斯轟出一發陽春砲，本季個人第18號。（USA TODAY Sports）

五局下，金鶯在維拉（Jonathan Villar）陽春砲帶領下吹起反攻號角，接續上場的威克森（Stevie Wilkerson）、艾伯托都敲出安打，輪到曼西尼打擊，他逮中投手潘諾（Thomas Pannone）一記失投速球，一棒掃成中外野逆轉三分砲，本季個人第26轟，幫助金鶯反超比數來到4：2。

（影片來源:MLB）

（影片來源:MLB）

六局上接替邦迪投球的阿姆斯壯（Shawn Armstrong），七局上續投，他在一人出局的情形下退場，壘上留有敲出安打的祖利（Brandon Drury），接替登板的左投布里爾（Richard Bleier），一上場就被捕手馬怪爾（Reese McGuire）夯出一發追平兩分砲，本季個人首轟出爐，比賽重回原點，布里爾被記上一次救援失敗。

七局上，馬怪爾（右）夯出一發追平兩分砲。（USA TODAY Sports）

七局下，金鶯立刻有所回應，面對藍鳥中繼投手波謝爾（Buddy Boshers），戴維斯（Chris Davis）和威克森分別靠著保送及二壘安打攻佔得點圈，牛棚投手夏佛（Justin Shafer）提油桶救火，艾伯托關鍵適時安打，打回超前分，威克森再靠著曼西尼內野滾地球，跑回球隊第六分，比賽就此定調，終場金鶯就以6：4擊敗藍鳥。

（影片來源:MLB）

藍鳥全場敲出12支安打卻不敵僅6支安打的金鶯，波謝爾承擔本場敗投，後援1.1局送出三次三振的吉文斯（Mychal Givens）則摘下本季第二勝。

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