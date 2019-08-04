MLB》洋基雙重賽橫掃紅襪 托瑞斯追平上古神獸紀錄！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊與紅襪隊雙重賽的第二場比賽，洋基二年級生托瑞斯（Gleyber Torres）單場雙響砲締造歷史紀錄，塔克曼（Mike Tauchman）則在關鍵時刻敲出超前安，幫助球隊以6：4在雙重賽橫掃紅襪。

托瑞斯今天分別在第三以及第五局敲出陽春彈，他成為了洋基隊史第二位，在23歲前就能在單季累積5場雙響砲的球員，上一位能完成這項紀錄的是洋基隊的上古神獸、名人堂球星狄馬喬（Joe DiMaggio）。

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托瑞斯單場雙響砲，本季第五度單場雙響。（法新社）

值得一提的是，托瑞斯這場比賽面對紅襪隊完成雙響砲，是他本季首度面對非金鶯隊的球隊完成雙響砲。本季托瑞斯見一次金鶯打一次，他今年面對金鶯隊一共敲出10發全壘打，打擊率高達4成65，攻擊指數來到1.773。

洋基這場比賽前六局打完還以4：4與紅襪戰成平手。七局下首棒打者托瑞斯敲出二壘安打上壘，希克斯（Aaron Hicks）與厄謝拉（Gio Urshela）選到保送擠成滿壘，梅賓（Cameron Maybin）被三振後，塔克曼敲出關鍵的2分打點一壘安打，球隊最終就靠著這2分取勝。

塔克曼敲出2分打點致勝安打。（法新社）

托瑞斯（中）與希克斯（右）回來得到超前分。（美聯社）

洋基在擊敗紅襪隊後戰績來到71勝39敗，在分區領先第二名的光芒來到8場比賽，不過他們雙重賽中又增加了2名傷兵，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）遭觸身球擊中骨折，希克斯則出現手肘的傷勢，賽後確定要進行核磁共振檢查。

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