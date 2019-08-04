籃球》藥檢結果變懷孕？ NBA落選球員遭禁賽2年原因曝光

美國籍籃球員庫柏。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2013年NBA選秀會落選的籃球員庫柏（D.J. Cooper），轉戰海外打球，不過他去年接受藥檢時，竟拿女友的尿液當樣本，藥檢結果呈現「懷孕」。國際籃球總會（FIBA）因此對庫柏的詐欺行為，處2年禁賽，近日才被媒體曝光庫柏遭禁賽的原因。

《美國雅虎》報導，庫柏當時未通過藥檢，被FIBA禁賽2年，但他不是因服用興奮劑等藥物，而是因為他提供的尿液樣本，其藥檢結果顯示懷孕，代表這樣本非庫柏本人，近日被外媒披露，這尿液樣本竟是他的女友，而且庫柏女友當時可能也不知道自己懷孕了。

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FIBA以詐欺罪把庫柏禁賽，直到2020年6月20日才可能回歸球場。

庫柏大學就讀美國俄亥俄大學（The Ohio State University），從2009年至2013年之間，庫柏在大學生涯幾乎先發，繳出場均14.5分、6.5次助攻、4.3籃板的成績。庫柏在2013年選秀會落選，接著就轉戰歐洲，包含希臘、摩納哥、法國等地打球。

庫柏在2017-18賽季效力摩納哥AS Monaco籃球隊，去年中突然以家庭因素宣布離開球隊。

美國籍籃球員庫柏。（資料照，法新社）

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