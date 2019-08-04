MLB》慘！洋基外野手傳球嚇阻跑者 反倒自己受傷（影音）

Here is the throw Hicks got injured on. Was a nice throw.



The way Boone was talking about it... in my interpretation... Boone knows its something bad... elbow aint good pic.twitter.com/WiX8cTbfwT — Jomboy （@Jomboy_） August 4, 2019

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與紅襪的雙重賽第一場，重砲卡納西恩（Edwin Encarnacion）才被觸身球砸到手腕骨折，沒想到第二場比賽外野手希克斯（Aaron Hicks）在守備時一次接殺後，想傳球嚇阻二壘上跑者，結果這一丟造成他手肘受傷，預定明天進行核磁共振（MRI）檢查。

希克斯。（USA TODAY Sports）

希克斯去年休賽季與洋基簽下7年7000萬美元續約，開季從傷兵名單出發，直到5月中才首度出賽，不過目前出賽58場，打擊三圍僅.229/.319/.440，另有11發全壘打和36分打點，如今再因為一次傳球而受傷，也讓洋基已經少了桑契斯（Gary Sanchez）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、以及英卡納西恩的打線再雪上加霜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法